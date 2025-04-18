"Сливочные" занимаются поиском наставника, который заменит Анчелотти. Мадридцев может возглавить тренер, который уже работал в клубе, пишет 24 канал со ссылкой на Sport.es.

Читайте также Анчелотти после ухода из Реала может стать тренером звезды сборной Украины

Кто возглавит мадридцев

Карло Анчелотти может покинуть Реал после финала Кубка Испании против Барселоны. Однако летом "сливочные" должны сыграть на Клубном чемпионате мира в Соединенных Штатах Америки.

В таком случае Реал рассматривает назначение Сантьяго Солари на должность главного тренера клуба. Сейчас аргентинец работает директором по футболу в структуре "сливочных".

К слову. Сантьяго Солари работал в Реале в 2018 году. Аргентинец временно возглавлял команду после увольнения Хулена Лопетеги.

Сантьяго Солари будет работать на тренерском мостике Реала до того пока ему найдут замену. Сейчас главными претендентами на роль наставника мадридцев являются Хаби Алонсо из Байера и Юрген Клопп, который работает в структуре Red Bull.