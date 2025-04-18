"Вершкові" займаються пошуком наставника, який замінить Анчелотті. Мадридців може очолити тренер, який вже працював у клубі, пише 24 канал із посиланням на Sport.es.

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Хто очолить мадридців

Карло Анчелотті може покинути Реал після фіналу Кубка Іспанії проти Барселони. Проте влітку "вершкові" мають зіграти на Клубному чемпіонаті світу у Сполучених Штатах Америки.

У такому разі Реал розглядає призначення Сантьяго Соларі на посаду головного тренера клубу. Наразі аргентинець працює директором з футболу у структурі "вершкових".

До слова. Сантьяго Соларі працював у Реалі у 2018 році. Аргентинець тимчасово очолював команду після звільнення Хулена Лопетегі.

Сантьяго Соларі працюватиме на тренерському містку Реала до того поки йому знайдуть заміну. Наразі головними претендентами на роль наставника мадридців є Хабі Алонсо з Баєра та Юрген Клопп, який працює у структурі Red Bull.