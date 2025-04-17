Проте майбутнє Карло Анчелотті в Реалі під питаннями. Скоріш за все італійський наставник покине "вершкових" після завершення поточної кампанії, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.es.

Читайте також Королів скинуто: Реал вдруге поступився Арсеналу Зінченка та вилетів з Ліги чемпіонів

Хто замінить Анчелотті

Стало відомо, що Реал контактував з Юргеном Клоппом стосовно можливості очолити команду. За наявною інформацію, німецький тренер погодився на проведення перемовин щодо роботи у клубі.

Мадридці планують замінити Карло Анчелотті після фіналу Кубка Іспанії, де Реал зіграє проти Барселони. Вирішальний матч відбудеться 26 квітня у Севільї на Олімпійському стадіоні.

Наразі Юрген Клопп працює керівником глобального футболу у компанії Red Bull. Німецький спеціаліст відповідає за футбольну філософію та розвиток тренерський стратегії футбольних клубів – Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк.

До слова. Юрген Клопп покинув Ліверпуль після завершення минулого сезону. На тренерському містку "мерсиайдців" німецький наставник провів дев'ять років та виграв вісім трофеїв.

Зазначимо, що претендентом на роль головного тренера Реала є також Хабі Алонсо. Раніше Карло Анчелотті натякнув на відставку з "Королівського клубу".