Однако будущее Карло Анчелотти в Реале под вопросами. Скорее всего итальянский наставник покинет "сливочных" после завершения текущей кампании, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.es.

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Кто заменит Анчелотти

Стало известно, что Реал контактировал с Юргеном Клоппом о возможности возглавить команду. По имеющейся информации, немецкий тренер согласился на проведение переговоров о работе в клубе.

Мадридцы планируют заменить Карло Анчелотти после финала Кубка Испании, где Реал сыграет против Барселоны. Решающий матч состоится 26 апреля в Севилье на Олимпийском стадионе.

Сейчас Юрген Клопп работает руководителем глобального футбола в компании Red Bull. Немецкий специалист отвечает за футбольную философию и развитие тренерской стратегии футбольных клубов – Лейпциг, Зальцбург, Нью-Йорк.

К слову. Юрген Клопп покинул Ливерпуль после завершения прошлого сезона. На тренерском мостике "мерсиайдцев" немецкий наставник провел девять лет и выиграл восемь трофеев.

Отметим, что претендентом на роль главного тренера Реала является также Хаби Алонсо. Ранее Карло Анчелотти намекнул на отставку из "Королевского клуба".