Після поразки від Арсенала італійський тренер натякнув, що скоро може залишити "вершкових". Інсайдери ж давали інформацію, що він допрацює до кінця сезону або піде після фіналу Кубка Іспанії проти Барселони, який відбудеться 26 квітня.

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Може повернутися в рідну країну

Якщо ж це дійсно станеться, то Карло Анчелотті може одразу отримати пропозицію щодо нової роботи. Послугами титулованого спеціаліста зацікавилася Рома, у складі якої виступає український нападник Артем Довбик, повідомляє 24 Канал із посиланням на Defensa Central.

Очікується, що керівництво "вовків" одразу почне перемовини з тренером, якщо той буде звільнений з Реала. Римський клуб шукає нового наставник, адже після нинішнього сезону тренерську кар'єру завершить Клаудіо Раньєрі.

До слова. Карло Анчелотті саме у складі Роми провів найбільше поєдинків під час ігрової кар'єри. Він зіграв 227 матчів за "вовків" і здобував з ними п'ять трофеїв.

Зазначимо, що наразі римський клуб веде боротьбу за потрапляння в зону Ліги чемпіонів у Серії А. Наступний поєдинок Рома проведе вдома 19 квітня проти Верони.