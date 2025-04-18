Після нічиєї у Франції (2:2) команди на "Олд Траффорд" видали фантастичний за драматургією поєдинок. "Червоні дияволи" здобули перемогу з рахунком 5:4 в найкращих традиціях епохи сера Алекса Фергюсона.

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Післяматчевий коментар Аморіма

Підопічні Рубена Аморіма виграли перший тайм з рахунком 2:0, проте не утримали перевагу – Ліон перевів гру в додатковий час, забивши два м'ячі на 71-й на 78-й хвилинах. Гості вже в меншості двічі шокували глядачів, повівши 4:2, але Манчестер Юнайтед не здався та за декілька хвилин до фінального свистка зміг тричі відправити м'яч у сітку воріт суперника.



МЮ перевернув гру за 7 хвилин / скриншот з трансляції

Після фінального свистка головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився емоціями від великого камбеку своєї команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports. Він зізнався, що, коли рахунок був 2:4, то думав, що це кінець і розповів, завдяки чому вдалося перевернути гру:

"Думав, що вже все. Але, як бачимо, все можливо. Я дивився документальний фільм про перемогу команди над Баварією в Лізі чемпіонів-1999 (2:1). Це дало мені натхнення. Ми йшли на кардинальні зміни в атаці. Тому на поле вийшов Гаррі Магуайр, адже лише він вміє так забивати головою. Це були важкі 120 хвилин матчу.

Попри нашу нестабільність ми провели дуже хорошу гру. Відіграти у такому матчі на серйозному рівні – це досягнення. Манчестер Юнайтед – це характер. Сподіваюся, що такі моменти дадуть команді імпульс і хорошу мотивацію".

Цікаво. Перемога з рахунком 5:4 стала лише другою в історії Манчестер Юнайтед. Уперше такий результат був зафіксований у лютому 1958 року, коли "червоні дияволи" обіграли Арсенал.

Зазначимо, що у півфіналі Ліги Європи МЮ зіграє проти Атлетіка Більбао. Матчі відбудуться 1 та 8 травня.