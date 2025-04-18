После поражения от Арсенала итальянский тренер намекнул, что скоро может покинуть "сливочных". Инсайдеры же давали информацию, что он доработает до конца сезона или уйдет после финала Кубка Испании против Барселоны, который состоится 26 апреля.

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Может вернуться в родную страну

Если же это действительно произойдет, то Карло Анчелотти может сразу получить предложение о новой работе. Услугами титулованного специалиста заинтересовалась Рома, в составе которой выступает украинский нападающий Артем Довбик, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defensa Central.

Ожидается, что руководство "волков" сразу начнет переговоры с тренером, если тот будет уволен из Реала. Римский клуб ищет нового наставник, ведь после нынешнего сезона тренерскую карьеру завершит Клаудио Раньери.

К слову. Карло Анчелотти именно в составе Ромы провел больше всего поединков во время игровой карьеры. Он сыграл 227 матчей за "волков" и завоевал с ними пять трофеев.

Отметим, что сейчас римский клуб ведет борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов в Серии А. Следующий поединок Рома проведет дома 19 апреля против Вероны.