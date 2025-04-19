Флорентіно Перес розчарований тим, що "вершкові" покинули Лігу чемпіонів. Тому президент Реала вирішив влаштувати масштабну трансферну кампанію у літнє міжсезоння, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichjaes.net.

Читайте також Віні Жуніор перевершив досягнення легенди Реала: що підкорилось бразильцю

Які позиції хоче посилити Реал

"Королівський клуб" знайшов правого захисника, підписавши попередню угоду з Трентом Александером-Арнольдом. Англієць приєднається до "вершкових" влітку 2025 року на правах вільного агента.

Мадридці також у пошуку нового лівого фулбека, адже Фран Гарсія та Ферлан Менді не вразили своєю грою. Також Реал має наміри підписати талановитого центрального оборонця Борнмута – Діна Хейсена.

У разі продажу Вінісіуса або Родріго в за великі кошти "вершкові" розглядають варіанти з посиленням центра поля. У "Королівському клубі" зацікавлені у підписанні Енцо Фернандеса або Мартіна Субіменді.

До слова. Реал зіграє проти Барселони у фіналі Кубка Іспанії-2024/2025. "Ель Класіко" відбудеться 26 квітня 2025 року.

Фло Перес серйозно націлений на здійснення нових трансферів. Президент Реала зацікавлений у тому, щоб повернути команду на вершину європейського футболу.

Раніше стало відомо, що Реал може очолити Сантьяго Соларі у разі відходу Карло Анчелотті. Аргентинський спеціаліст тимчасово працюватиме на тренерському містку "вершкових".