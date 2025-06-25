Элитная недвижимость и гора мячей: что можно купить в Украине за годовую зарплату Лунина в Реале

Андрей Лунин – один из самых высокооплачиваемых украинских футболистов, выступающих за рубежом. Голкипер мадридского Реала уступает по уровню зарплаты лишь трем своим землякам.

Андрей Лунин зарабатывает меньше за Александра Зинченко, Михаила Мудрика и Артема Довбыка. Годовая зарплата украинского вратаря "Королевского клуба" составляет 4,5 миллиона евро, сообщает 24 Канал.

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Сколько зарабатывает Лунин в Реале: что можно купить в Украине

Правда, эта сумма указана без учета налогов. Если перевести зарплату Лунина в национальную украинскую валюту (по среднему курсу), то она составляет 216 миллионов 450 тысяч гривен.

Поэтому подумаем, что же и сколько всего можно приобрести на эти деньги. Начнем с автомобилей, которые так любят покупать футболисты.

Футболистам Реала повезло, что с 2022-го года одним из спонсоров клуба стала компания BMW. С тех пор игроки получают новые автомобили этой марки в пользование. Так, прошлом году Лунин стал обладателем автомобиля BMW i5 M60 xDrive. Такую же модель для себя выбирали тогда еще главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти и полевые игроки – Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга.



BMW дарит автомобили игрокам Реала / Фото мадридского клуба

В Украине же автомобиль BMW i5 2025 (M Sport Package Pro M60) хDrive в среднем стоит более 83 тысяч евро. За одну годовую зарплату Лунина в Реале, если не учитывать налогов, можно приобрести 53 автомобиля данной марки.

BMW i5 2025 / Фото с сайта AUTO.RIA

Кроме автомобилей звезды футбола любят покупать или арендовать для комфортной жизни красивые дома. Лунин с семьей освоились в Мадриде и даже приобрели там собственный дом.

В Украине же в элитном Печерском районе в Киеве можно приобрести одну или две квартиры. В среднем от 1,6 до 4-х миллионов долларов. Стоимость зависит от величины квартиры, этажа и других моментов.

Также большинство футболистов предпочитают, отнюдь, не смартфонам на системе Android. В Украине Apple iPhone 16 Pro Max Pro 1TB Black Titanium в среднем стоит 83 тысячи гривен (на сайте Rozetka по акции 83399 гривен).

Лунин может приобрести за свою новую зарплату более 2,5 тысяч таких Apple iPhone, а если точнее – почти 2595 телефонов.

Apple iPhone 16 Pro Max 1TB Black Titanium / Фото с Rozetka

Ну что же теперь перейдем к футбольным моментам. Сначала примем во внимание то, без чего футбола просто бы не было – футбольного мяча. В среднем игровой мяч Nike Flight или Adidas Pro стоит в Украине 130 долларов. В украинской валюте это ориентировочно 5400 гривен.

За свою зарплату украинский вратарь Реала может купить 40 тысяч новеньких футбольных мячей таких моделей.

Сколько за зарплату Лунина (без вычета налогов) можно построить спортивных площадок:

Мини-футбольных полей (42х22 метра). Средняя цена 915 тысяч гривен – 236 поля .

. Теннисных кортов с искусственной травой (18х36 метра), если цена 630 тысяч гривен – 343 теннисных корта.

Полей для большого футбола (100х60 метров), если цена в среднем 3 миллиона гривен – 72 поля.

Мультиспортивных площадок (18х36 метра), если стоимость 590 тысяч гривен – 366 штук.

Отметим. Предыдущая зарплата Андрея Лунина в Реале составляла два миллиона евро. Несмотря на повышение зарплаты украинский вратарь продолжает оставаться в последних местах рейтинга невысокооплачиваемых игроков мадридского клуба.

Интересно, что повышенная зарплата украинца является большей, чем стоит весь состав Ингульца, который по итогам сезона-2024/2025 вылетел в Первую лигу Украины. Стоимость клуба из Петрово составляет 4,2 миллиона евро.

Также за годовую зарплату Лунина можно было бы приобрести абонементы на сезон болельщикам Карпат. При этом на два сезона подряд (61842 абонемента), ведь стоимость пропусков в сезоне УПЛ-2024/2025 стоила 3,5 тысячи гривен, а стадион "Украина" вмещает 28051 зрителя (сидячие). И это в мирное время, ведь во время полномасштабной войны каждый из клубов имеет ограниченную квоту для фанов.

К слову, в сезоне-2024/2025 Лунин принял участие в 14-ти матчах Реала, в которых пропустил 19 голов и 6 игр отыграл на ноль. Мадридский клуб продолжает выступать на Клубном ЧМ-2025 в США. После двух туров "сливочные" с 4 баллами возглавляет группу Н. Андрей не участвовал в первых двух играх, просидев их на скамейке запасных.