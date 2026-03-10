Футболист из Харьковщины Лунин удивил жену роскошным подарком

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин нечасто появляется на поле, но имеет хорошие финансовые условия контракта с испанским грандом. Это позволяет ему хорошо обеспечивать семью и позволять себе действительно щедрые подарки.

На годовщину начала отношений жена Анастасия получила от футболиста из Харьковщины презент в виде автомобиля элитного класса, о чем рассказала в своем инстаграме.

Смотрите также "Терпение лопнуло": Лунин окончательно определился с будущим

Какое авто Лунин подарил жене?

Лунин приобрел для своей избранницы BMW M2, которая способна разгоняться до более 280 километров в час. Авто имеет мощность почти 500 лошадиных сил и набирает скорость от 0 до 100 километров в час всего за 4 секунды.

Стоимость такого автомобиля превышает 100 тысяч евро.

Сколько Лунин зарабатывает в Реале?

По данным Defensa Central, действующее соглашение украинца с Реалом, которая рассчитана до 2030 года, предусматривает зарплату в 4,5 миллиона евро в год.

В 2024 году на фоне успеха Реала в Лиге чемпионов, которому поспособствовала удачная игра Лунина во время травмы Тибо Куртуа, ему дали существенное повышение – ранее голкипер получал 2,5 миллиона евро в год. Но даже сейчас Лунин существенно уступает в зарплате бельгийскому номеру 1 в Реале – Куртуа имеет около 9 миллионов евро от боссов "бланкос".

Что известно о жене Лунина?