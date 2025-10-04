Павелко обвинили в присвоении 9 миллионов евро: экс-президент УАФ получил новое подозрение
- Экс-президенту УАФ Андрею Павелко выдвинули новое подозрение в присвоении 9,32 миллиона евро средств УЕФА, которые поступали на счета частной фирмы.
- К преступной деятельности были привлечены 25 человек, в частности, бывший президент УПЛ Владимир Генинсон и экс-финдиректор УАФ Евгения Сагайдак.
Против бывшего президента УАФ Андрея Павелко открыли новое дело. Футбольного функционера подозревают в присвоении крупной суммы средств.
Бывший глава УАФ Андрей Павелко до сих пор находится под следствием. К делу о хищении средств на строительстве завода с футбольных полей добавилось еще одно, пишет 24 Канал со ссылкой на ГУ Национальной полиции города Киева.
В чем обвиняют Павелко?
Главное управление национальной полиции города Киева опубликовало текст нового подозрения экс-президенту УАФ Андрею Павелко. Функционера обвиняют в совершении ряда правонарушений.
По данным следствия, бывший глава УАФ незаконно завладел средствами УЕФА, которые поступали на счета частной фирмы, но были предназначены для Федерации. По данным проведенной экспертизы, правонарушения осуществлялось в течение периода с 17 апреля 2015 до 1 декабря 2016 года. Общая сумма ущерба оценивается в 9,32 миллиона евро.
К выполнению преступных действий были привлечены 25 человек, в том числе бывший президент УПЛ Владимир Генинсон, экс-финдиректор УАФ Евгения Сагайдак, экс-генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий, а также Екатерина Краснокутская, бывшая помощница Павелко в Верховной Раде.
Напомним, что Андрей Павелко находился под стражей с июня 2023 года по 29 февраля 2024 года. Функционера выпустили из СИЗО после избрания Андрея Шевченко новым президентом УАФ. Павелко подозревают в хищении денег на строительстве завода по изготовлению искусственных газонов для футбольных полей.
Где сейчас находится Павелко?
- По информации журналиста Константина Андриюка бывший президент УАФ находится за границей. Андрей Павелко сумел выехать из Украины в декабре 2024 года.
- Фигурант уголовного дела покинул пределы Украины на основании инвалидности. Детали журналист пообещал обнародовать позже.
- Отметим, что Андрей Павелко находился на посту президента УАФ с марта 2015 года. Недавно он выиграл дело в Европейском суде по правам человека относительно своего незаконного задержания.