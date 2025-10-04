Проти колишнього президента УАФ Андрія Павелка відкрили нову справу. Футбольного функціонера підозрюють у привласненні великої суми коштів.

Колишній голова УАФ Андрій Павелко досі перебуває під слідством. До справи про розкрадання коштів на будівництві заводу з футбольних полів додалася ще одна, пише 24 Канал з посиланням на ГУ Національної поліції міста Києва.

У чому звинувачують Павелка?

Головне управління національної поліції міста Києва опублікувало текст нової підозри експрезиденту УАФ Андрію Павелку. Функціонера звинувачують у вчиненні низки правопорушень.

За даними слідства, колишній очільник УАФ незаконно заволодів коштами УЄФА, які надходили на рахунки приватної фірми, але були призначені для Федерації. За даними проведеної експертизи, правопорушення здійснювалося упродовж періоду з 17 квітня 2015 до 1 грудня 2016 року. Загальна сума збитків оцінюється у 9,32 мільйона євро.

До виконання злочинних дій були залучені 25 осіб, в тому числі колишній президент УПЛ Володимир Генінсон, ексфіндиректорка УАФ Євгенія Сагайдак, ексгенеральний секретар організації Юрій Запісоцький, а також Катерина Краснокутська, колишня помічниця Павелка у Верховній Раді.

Нагадаємо, що Андрій Павелко перебував під вартою з червня 2023 року по 29 лютого 2024 року. Функціонера випустили із СІЗО після обрання Андрія Шевченка новим президентом УАФ. Павелка підозрюють у розкраданні грошей на будівництві заводу з виготовлення штучних газонів для футбольних полів.

Де зараз перебуває Павелко?