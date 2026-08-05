Вернуться домой, чтобы ответить перед законом, Павелко сможет уже в ближайшее время. Вероятно, его передадут украинским правоохранительным органам непосредственно на границе, пишет 24 Канал.

Какие новые обстоятельства задержания Павелко стали известны

Журналист Владимир Зверов рассказал, что Андрея Павелко задержали в словацкой столице после того, как его данные были внесены в систему с так называемой "красной карточкой", что весьма символично, когда речь идет о футбольном чиновнике.

Когда полиция в Братиславе проверила личность задержанного, то сразу благодаря "красной карточке" стало понятно, что Павелко должен быть выслан на родину, чтобы его судила та страна, где ему было предъявлено подозрение.

Сейчас бывший глава УАФ находится в следственном изоляторе и ожидает решения вопросов, связанных с его передачей Украине.

Когда состоится экстрадиция Андрея Павелка

Хотя в украинских реалиях привыкли к затянутым юридическим процедурам, возвращение Павелко на родину не займет много времени.

Вместо месяцев это дело должны решить в течение не более 4–5 недель. Поэтому ожидается, что перед украинским судом по обвинению в хищении около 300 миллионов гривен чиновник может предстать уже в августе.

Присвоение и растрата имущества были совершены во время строительства в Кропивницком завода по производству искусственного газона. В конце 2024 года, находясь формально под домашним арестом, Павелко сбежал за границу, воспользовавшись якобы инвалидностью для выезда во время военного положения.