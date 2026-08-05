Повернутися додому, щоб відповісти перед законом, Павелко зможе вже найближчим часом. Ймовірно, його передадуть українським правоохоронцями безпосередньо на кордоні, пише 24 Канал.

Які нові обставини затримання Павелка стали відомі

Журналіст Володимир Звєров розповів, що Андрія Павелка затримали у словацькій столиці після того, як його дані були внесені до системи з так званою "червоною карткою", що дуже символічно, коли йдеться про футбольного чиновника.

Коли поліція у Братиславі перевірила особу затриманого, то одразу завдяки "червоній картці" стало зрозуміло, що Павелко має бути висланий на батьківщину, щоб його судила та країна, де було висунуто підозру.

Зараз колишній очільник УАФ перебуває у слідчому ізоляторі і чекає на вирішення питань, пов'язаний з передачею його Україні.

Коли відбудеться екстрадиція Андрія Павелка

Хоча в українських реаліях звикли до затягнутих юридичних процедур, повернення Павелка на батьківщину не триватиме довго.

Замість місяців цю справу мають вирішити упродовж не більше 4-5 тижнів. Тож очікується, що перед українським судом за звинуваченням у розкраданні близько 300 мільйонів гривень чиновник може постати вже у серпні.

Привласнення та розтрата майна були здійснені під час будівництва у Кропивницькому заводу з виробництва штучного газону. Наприкінці 2024 року, перебуваючи формально під домашнім арештом, Павелко втік за кордон, скориставшись нібито інвалідністю для виїзду під час воєнного стану.