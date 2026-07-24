За даними слідства, підозрюваний налагодив схему незаконного виведення майже 295 мільйонів гривень коштів Федерації через підконтрольні йому комерційні структури. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Деталі справи

Низка українських ЗМІ повідомляють, що йдеться про колишнього очільника ФФУ Андрія Павелка.

Для цього, за версією правоохоронців, укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання, які фактично не постачалися. Унаслідок цього Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що вже розпочали процедуру екстрадиції затриманого. До компетентних органів Словацької Республіки направлено лист про намір звернутися із запитом щодо видачі підозрюваного, а також про застосування до нього тимчасового арешту.

Що відомо про скандали Павелко

На той момент, коли Павелко очолював УАФ, був затриманий за підозрою у корупційних правопорушеннях. Згодом він залишив посаду президента асоціації, а також вийшов із СІЗО під домашній арешт. Однак, за інформацією журналіста Костянтина Андріюка, Павелко згодом залишив територію України, попри дію запобіжного заходу.

За словами Андріюка, Офіс Генерального прокурора готував нову підозру колишньому очільнику УАФ у справі про ймовірне розкрадання коштів. Втім вручити її не вдалося, оскільки Павелко на той час уже перебував за межами країни.

Як стверджує журналіст, ексфункціонер виїхав з України у грудні 2024 року і відтоді не повертався. Підставою для перетину державного кордону нібито стала інвалідність, яку Андріюк називає фіктивною.

Раніше нове керівництво УАФ ініціювало аудит діяльності організації за період керівництва Павелка. За результатами перевірки було встановлено, що загальні економічні втрати активів асоціації становили близько 1,7 мільярда гривень.

Такі висновки підтвердила й компанія "Кроу Україна", адже УАФ паралельно залучила дві незалежні компанії для проведення аудиту. Зокрема, майже 500 мільйонів гривень втрат пов'язують із фінансовими операціями УАФ з офшорною компанією-агентом Newport Management.