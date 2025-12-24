Тоді він ще був на чолі УАФ та був заарештований через звинувачення у корупції. Пізніше Павелко втратив свою посаду, але був випущений із СІЗО під домашній арешт, повідомляє 24 Канал з посиланням на АНДРІЮК ONLINE.

Куди зник Андрій Павелко?

Втім Андрій Васильович вирішив не залишатися в Україні. Як інформує відомий журналіст Костянтин Андріюк, Павелко втік закордон попри домашній арешт.

За його інформацією, генпрокуратура готувала нову підозру колишньому голові УАФ через розкрадання коштів. Проте вручити її вона не змогла через те, що Павелко перебуває за межами України.

Функціонер виїхав з країни у грудні 2024-го і вже рік не повертався на Батьківщину. Підставою для перетину кордону 50-річного Павелка стала інвалідність, яка, за інформацією Андріюка, є фейковою.

Також генеральна прокуратура повідомила про підозри колишньому генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому, а також колишній фінансовій директорці організації Євгенії Сагайдак.

Що відомо про скандал із Павелком?