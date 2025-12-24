Тогда он еще был во главе УАФ и был арестован по обвинению в коррупции. Позже Павелко потерял свою должность, но был выпущен из СИЗО под домашний арест, сообщает 24 Канал со ссылкой на АНДРІЮК ONLINE.

По теме Павелко обвинили в присвоении 9 миллионов евро: экс-президент УАФ получил новое подозрение

Куда исчез Андрей Павелко?

Впрочем, Андрей Васильевич решил не оставаться в Украине. Как информирует известный журналист Константин Андриюк, Павелко сбежал за границу несмотря на домашний арест.

По его информации, генпрокуратура готовила новое подозрение бывшему главе УАФ из-за хищения средств. Однако вручить его она не смогла из-за того, что Павелко находится за пределами Украины.

Функционер выехал из страны в декабре 2024-го и уже год не возвращался на Родину. Основанием для пересечения границы 50-летнего Павелко стала инвалидность, которая, по информации Андриюка, является фейковой.

Также генеральная прокуратура сообщила о подозрениях бывшему генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому, а также бывшему финансовому директору организации Евгении Сагайдак.

Что известно о скандале с Павелко?