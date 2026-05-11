Не только Шевченко: какие футболисты из Украины были в финале Лиги чемпионов

Илья Забарный станет пятым украинским футболистом, клуб которого вышел в финал наиболее престижного европейского турнира. Среди предшественников защитника ПСЖ лишь одному игроку удалось добыть трофей непосредственно на поле.

24 Канал вспоминает, кому из наших соотечественников удалось приобщиться к главному матчу сезона в европейском футболе. Среди них – самая большая звезда эпохи независимости Украины, а также игрок, которого вычеркнули из всех списков рекордсменов.

Андрей Шевченко: 2003, 2005 (2008 в запасе)

Обладатель "Золотого мяча" является единственным украинцем, который был в стартовом составе двух финалов Лиги чемпионов, сыграл "от звонка до звонка" и прямо присоединился к победе своего клуба. А вообще у Шевченко три решающих матча ЛЧ.

В 2003-м году в "сухом" финале между Ювентусом и Миланом нападающий "россонери" забил решающий одиннадцатиметровый в послематчевой серии в ворота Джанлуиджи Буффона. Шевченко стал первым украинским обладателем самого престижного трофея в европейском клубном футболе. "Ушастый" кубок Андрей привез в Киев, чтобы выставить рядом с памятником Валерию Лобановскому – в знак благодарности Мэтру, которого не стало за год до того.

В 2005 году в "стамбульском дивизионе" Шевченко пришлось пережить один из самых тяжелых моментов в его карьере. Милан вел в счете 3:0, но во втором тайме пропустил от Ливерпуля трижды. Дело снова дошло до пенальти, и здесь украинец оказался антигероем – он не забил Ежи Дудеку. По нынешним правилам польского голкипера обвинили бы в том, что он оставил линю ворот, но тогда гол засчитали, кубок достался англичанам.

В 2008 году в Москве Шевченко был в заявке Челси, но на поле не выходил, а лондонцы проиграли Манчестер Юнайтед.

Анатолий Тимощук: 2012 (2010 и 2013 в запасе)

Главный предатель в украинском футболе в составе Баварии также трижды был в заявке на финал Лиги чемпионов. Но, как пишет Википедия, на поле Тимощук выходил лишь раз – в 2012 на родной "Альянц Арене" мюнхенцы сенсационно уступили Челси.

В 2010 году хавбек тоже надеялся поднять над головой кубок, но тогда помешал блестящий Интер Жозе Моуринью. И только в 2013-м мечта Тимощука сбылась, хотя в финале с дортмундской Боруссией он и не играл.

Важно! Анатолий Тимощук был лишен всех званий и привилегий со стороны УАФ из-за того, что не осудил вторжение россиян в Украину и остался работать в России. Против него Службой безопасности Украины было возбуждено уголовное дело за пособничество агрессору.

Александр Зинченко: 2021

Блестящая карьера украинца в Манчестер Сити имела лишь один недостаток – он так и не смог завоевать с "горожанами" трофей Лиги чемпионов.

Единственный шанс Александр Зинченко потерял в 2021 году, когда манкунианцы в финале играли против Челси. Как напоминает УЕФА, Пеп Гвардиола доверил украинцу место в стартовом составе. К сожалению для него, гол Кая Гаверца под конец первого тайма оказался единственным – Сити проиграл, а отчаяние Александра было трудно передать словами.



Андрей Лунин: 2022 и 2024 в запасе

Статус второго голкипера Реала не позволил украинцу сыграть хотя бы одну минуту в двух решающих матчах еврокубка. Хотя в 2024-м году Андрей заслуживал этого как никто другой – его сейвы фактически вытащили "бланкос" в финал.

Но по крайней мере медали победителя точно стали украшением коллекции трофеев Лунина. Оба матча завершились для Реала победами – сначала над Ливерпулем, а через два года и над дортмундской Боруссией.

Илья Забарный: 2026

Для защитника сборной Украины и ПСЖ это золотой шанс, который тоже может быть омрачен тем, что Луис Энрике не доверяет Забарному место в старте именно на матчи Лиги чемпионов.

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что Илья Забарный не получает в ПСЖ достаточной игровой практики из-за высокой конкуренции в линии защиты, и ему, возможно, стоило бы рассмотреть продолжение карьеры в другом клубе.

Однако 30 мая в Будапеште все может измениться: надеемся, что испанский коуч не вычеркнул украинца из списка потенциальных игроков одиннадцатки.