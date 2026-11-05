"От меня многого ожидали": Шевченко откровенно рассказал о своих выступлениях за Челси

Президент УАФ и легенда украинского футбола Андрей Шевченко вспомнил свой сезон 2006/2007 года. Он рассказал, почему ему не удалось заиграть в Челси так же, как в Милане.

Слова Шевченко приводит издание FourFourTwo. Там он вспомнил о своей сложной адаптации в лондонской команде, дебюте и конкуренции.

Почему Шевченко было трудно адаптироваться в Челси

Шевченко рассказал, что у него не было времени на адаптацию. На него возлагались большие надежды. На предсезонном сборе в США все происходило очень быстро, и первые несколько недель были очень тяжелыми.

Мы проиграли Ливерпулю в матче за Суперкубок Англии. Впрочем, лично для меня дебют получился неплохим,

– признался бывший футболист Челси.

В том матче украинец отличился голом после паса Фрэнка Лэмпарда. Нападающий принял мяч на грудь и пробил внутренней стороной стопы. Тогда Шевченко сравнял счет в матче, но его гол не спас Челси от поражения.

Что Шевченко рассказал об атмосфере в раздевалке Челси

Украинец вспомнил, что в тот период в Челси собралась по-настоящему звездная команда. Тогда на пике своей карьеры находились Лэмпард, Чех, Терри, Роббен. А еще состав усиливали опытные Макелеле и Баллак. Конкуренция между игроками должна была помогать им развиваться.

Мы были сильной командой. Сезон мы начали несколько нестабильно, но мне нравилось, что в раздевалке царила настоящая конкуренция,

– отметил Шевченко.

Он добавил, что атмосфера в команде была замечательной. Игроки мотивировали друг друга добиваться успеха.

Чем занимается Шевченко сейчас

Андрей Шевченко в настоящее время является президентом Украинской ассоциации футбола. Его задача – представлять украинский футбол и отстаивать его интересы по всему миру. В конце октября экс-игрок сборной Украины принял участие в церемонии вручения "Золотого мяча 2024". Там он вручил Ламину Ямалю награду лучшему молодому игроку года.

Недавно он также публично поздравил своего старшего сына с днем рождения, опубликовав редкую фотографию своего первенца. А также сделал интересное заявление о нем.