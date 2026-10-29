Андрей Шевченко на редком фото показал, как выглядит его самый старший сын от жены-модели

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Андрей Шевченко опубликовал редкое фото своего первенца на своей странице в инстаграме. Так обладатель "Золотого мяча" 2004 года поздравил своего сына с днем рождения.

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Как выглядит старший сын Андрея Шевченко

Джордан Шевченко родился 29 октября 2004 года в семье тогдашнего игрока Милана Андрея Шевченко и американской модели Кристен Пазик. Рождение первенца у Шевченко произошло за полтора месяца до того, как украинский футболист получил "Золотой мяч".

Крестным отцом Джордана является бывший владелец Милана, ныне покойный Сильвио Берлускони. Парень не пошел по спортивным стопам отца. Он учился в Уимблдоне, а впоследствии получил приглашение из Йельского университета. Сейчас он живет в США, изучает украинский язык и историю, а также помогает благотворительным инициативам отца.

На редкой фотографии, которой Андрей Шевченко поделился в инстаграме, запечатлены он, его жена Кристен Пазик и сам 22-летний Джордан. Юноша был в черном пиджаке и белой футболке. Жена Шевченко, модель Кристен Пазик, надела для фото платье с цветочным принтом. А сам Андрей Шевченко в подписи к фотографии тепло поздравил первенца с праздником.

Какие последние события связаны с Андреем Шевченко

Андрей Шевченко принял участие в церемонии награждения "Золотым мячом" в Лондоне. Он вручил трофей Копа Ламина Ямалю как лучшему молодому игроку 2026 года.

А еще Андрей Шевченко обратился к новоиспеченному обладателю "Золотого мяча" Гарри Кейну. Он искренне поздравил англичанина с заслуженным признанием.