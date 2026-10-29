Андрій Шевченко на рідкісному фото показав, як виглядає його найстарший син від дружини-моделі

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Рідкісним фото свого первістка Андрій Шевченко поділився на своїй сторінці в Інстаграм. Так володар "Золотого м'яча" 2004 року привітав свого сина з днем народження.

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Як виглядає найстарший син Андрія Шевченка

Джордан Шевченко народився 29 жовтня 2004 року в родині тоді гравця Мілану Андрія Шевченка й американської моделі Крістен Пазік. Народження первістка в Шевченка сталось за півтора місяця до того, як український футболіст отримав "Золотий м'яч".

Хрещеним батьком Джордана є колишній власник Мілану, нині покійний Сільвіо Берлусконі. Хлопець не пішов спортивними стопами батька. Він навчався у Вімблдоні, а згодом отримав запрошення з Єльського університету. Наразі він живе в США, вивчає українську мову й історію та допомагає благодійним ініціативам батька.

На рідкісній світлині, якою Андрій Шевченко поділився в Інстаграмі, зображені він, його дружина Крістен Пазік і власне 22-річний Джордан. Юнак був у чорному піджаку та білій футболці. Дружина-модель Шевченка Крістен Пазік одягнула для фото сукню з квітковим принтом. А сам Андрій Шевченко у підписі до світлини тепло привітав первістка зі святом.

Які останні події пов'язані з Андрієм Шевченком

Андрій Шевченко взяв участь у церемонії нагородження "Золотим м'ячем" у Лондоні. Він нагородив Трофеєм Копа Ламіна Ямаля, як найкращого молодого гравця 2026 року.

А ще Андрій Шевченко звернувся до новоспеченого володаря "Золотого м'яча" Гаррі Кейна. Він щиро привітав англійця з заслуженим визнанням.