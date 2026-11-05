"Від мене багато очікували": Шевченко відверто розповів про свої виступи за Челсі

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Слова Шевченка наводить видання FourFourTwo. Там він пригадав свою складну адаптацію в лондонській команді, дебют і конкуренцію.

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Чому Шевченку було важко адаптуватись у Челсі

Шевченко розповів, що в нього не було часу на адаптацію. Довкола нього були великі очікування. На передсезонному зборі в США все відбувалось дуже швидко, й перші кілька тижнів були дуже важкими.

Ми програли Ліверпулю в матчі за Суперкубок Англії. Утім, особисто для мене дебют вийшов непоганим– зізнався колишній футболіст Челсі.

У тій грі українець відзначився голом після пасу Френка Лемпарда. Нападник прийняв м'яч на груди та пробив внутрішньою стороною стопи. Тоді Шевченко зрівняв рахунок у протистоянні, але його гол не врятував Челсі від поразки.

Що Шевченко розповів про атмосферу в роздягальні Челсі

Українець згадав, що в той період у Челсі зібралась насправді зіркова команда. Тоді на піку своєї кар'єри перебували Лемпард, Чех, Террі, Роббен. А ще склад посилювали досвідчені Макелеле та Баллак. Конкуренція між гравцями мала допомагати їм розвиватись.

Ми були сильною командою. Сезон ми почали дещо нестабільно, але мені подобалось, що в роздягальні панувала справжня конкуренція– зазначив Шевченко.

Він додав, що атмосфера в команді була чудовою. Гравці мотивували один одного досягати успіху.

Чим займається Шевченко зараз

Андрій Шевченко нині є президентом Української асоціації футболу. Його завдання – представляти український футбол і відстоювати його інтереси в усьому світі. Наприкінці жовтня ексгравець збірної України взяв участь у церемонії "Золотого м'яча 2024". Там він вручив Ламіну Ямалю нагороду найкращого молодого гравця року.

Нещодавно він також публічно привітав свого старшого сина з днем народження, виклавши рідкісну світлину свого первістка. А також зробив цікаву заяву про нього.