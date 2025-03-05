Он нокаутировал его: экс-игрок Челси вспомнил схватку Шевченко с одноклубником

Легендарный Андрей Шевченко во время игровой карьеры провел два сезона в лондонском Челси. Нынешнему президенту УАФ пришлось постоять за себя после недоразумения с одноклубником.

Подробностями стычки между Андреем Шевченко и Талем Бен-Хаимом поделился экс-защитник Челси Уэйн Бридж. Англичанин в сезоне-2007/08 был одноклубником украинца и израильтянина, пишет 24 Канал со ссылкой на подкаст The Dressing Room.

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Таль больше не приближался к Шеве

По словам Бриджа, Таль любил провоцировать стычки. Во время одного из инцидентов Шевченко сделал ему замечание. В ответ израильский защитник ударил украинского форварда.

"После очередной провокации они оказались лицом к лицу. И комбинация, которую провел Шева. Невероятно. Это было что-то вроде джеба, кросс, хук, кросс. Бах, бах, бах, бах, бах! Игра закончилась. Он нокаутировал его, приятель.



Талю пришлось проглотить гордость и двигаться дальше. И больше он никогда не приближался к Шеве!", – рассказал Бридж.

Отметим, что израильский защитник Таль Бен-Хаим присоединился к Челси летом 2007 года. Он сыграл за "синих" 23 матча в сезоне-2007/08.

Андрей Шевченко английский этап карьеры не может занести в свой актив. Обладатель "Золотого мяча" сыграл за "пенсионеров" 77 матчей, в которых забил 22 мяча. Вместе с Челси украинец добыл два трофея: Кубок Англии (2007) и Кубок футбольной лиги (2007).