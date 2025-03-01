85-летний специалист пожаловался на отсутствие внимания со стороны своего воспитанника Андрея Шевченко. По словам Йожефа Сабо, президент УАФ не общается с ним из-за конфликта, пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

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Из-за чего Шевченко обиделся на Сабо

Бывший тренер Динамо и сборной Украины считает, что Шевченко обиделся на него из-за интервью, в котором подробно рассказал о "грехах" молодости звезды мирового футбола.

"Я с Шевченко уже очень давно не общался лично. Он сейчас где-то там витает в облаках, недосягаемый. Я ему конечно желаю здоровья, всего наилучшего..

Видимо, он обиделся на меня после того интервью, где я рассказал, что в юности он имел отношения со старшей женщиной и мог потерять карьеру. Я его тогда вытащил. И вот такая благодарность...", – рассказал Сабо.

Напомним, что Андрей Шевченко дебютировал за киевское Динамо 8 ноября 1994 года в матче против Шахтера. Тогда тренером "бело-синих" был Йожеф Сабо. Кроме того, специалист возглавлял сборную Украины, когда за нее играл Шевченко.

Во время скандального интервью Сабо рассказал, что в начале карьеры Шевченко оказался в плохой компании. Якобы он встречался с женщиной, которая была старше его на 10 лет. По словам Сабо, в то время будущий обладатель "Золотого мяча" курил, но не сигареты.