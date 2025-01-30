Проведал Лунина и Анчелотти: как Шевченко встретили в мадридском Реале

Легенда мирового футбола, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко посетил тренировку мадридского Реала. Бывший тренер сборной Украины пообщался с Карло Анчелотти и Андреем Луниным.

Президент УАФ Андрей Шевченко посетил тренировочную базу мадридского Реала. О визите обладателя "Золотого мяча-2004" сообщила пресс-служба "королевского клуба", пишет 24 Канал.

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Приятная встреча в Мадриде

Андрей Шевченко посетил команду. Украинская легенда наблюдал за тренировкой команды и провел время с Анчелотти и игроками накануне матча команды против Эспаньола,

– говорится в публикации "сливочных".

Андрей Николаевич с пользой использовал свое путешествие в лагерь "галактикос". Шевченко пообщался с главным тренером Реала Карло Анчелотти, а также украинским голкипером Андреем Луниным.

Шевченко побывал на базе Реала / фото мадридского клуба

Напомним, что во время игровой карьеры Андрей Шевченко играл в Милане под руководством Карло Анчелотти. Вполне вероятно, что президент УАФ договаривался о проведении мастер-класса для украинских тренеров. Ранее подобное мероприятие состоялось на базе Манчестер Сити.