Президент УАФ Андрій Шевченко відвідав тренувальну базу мадридського Реала. Про візит володаря "Золотого м'яча-2004" повідомила пресслужба "королівського клубу", пише 24 Канал.

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Приємна зустріч у Мадриді

Андрій Шевченко відвідав команду. Українська легенда спостерігав за тренуванням команди та провів час з Анчелотті та гравцями напередодні матчу команди проти Еспаньола,

– йдеться у публікації "вершкових".

Андрій Миколайович з користю використав свою подорож до табору "галактікос". Шевченко поспілкувався з головним тренером Реала Карло Анчелотті, а також українським голкіпером Андрієм Луніним.

Шевченко побував на базі Реала / фото мадридського клубу

Нагадаємо, що під час ігрової кар'єри Андрій Шевченко грав у Мілані під керівництвом Карло Анчелотті. Цілком ймовірно, що президент УАФ домовлявся щодо проведення майстер-класу для українських тренерів. Раніше подібний захід відбувся на базі Манчестер Сіті.