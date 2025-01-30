В Лізі чемпіонів 2024-2025 завершився основний етап змагання. Цього сезону головний єврокубок почав розігруватися у новому форматі, без групової стадії, повідомляє 24 Канал.

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Дві дюжини кандидатів

До плей-оф потрапили 24 з 36-ти команд-учасниць турніру. На жаль, серед них не опинився Шахтар, який посів 27-ме місце у загальній турнірній таблиці. Натомість перші вісім клубів напряму потрапили в 1/8 фіналу:

  • Ліверпуль
  • Барселона
  • Арсенал
  • Інтер
  • Атлетіко
  • Баєр
  • Лілль
  • Астон Вілла

Команди, що посіли місця з 9 по 24-те, розіб'ються на пари та у стикових зустрічах визначать ще вісьмох учасників 1/8 фіналу. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року в Мюнхені.

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Після основної стадії оновились котирування на переможця турніру. Як і раніше, головним фаворитом змагання вважається Ліверпуль, який посів перше місце в основному етапі.

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Коефіцієнт на тріумф команди Арне Слота становить 5,00. Головними конкурентами мерсисайдців у боротьбі за трофей вважаються Арсенал, а також Реал з Барселоною.

Котирування на переможця Ліги чемпіонів:

  • Ліверпуль – 5,00
  • Барселона – 6,00
  • Реал – 7,00
  • Арсенал – 7,00
  • Манчестер Сіті – 9,00
  • Баварія – 10,00
  • Інтер – 14,00
  • ПСЖ – 14,00
  • Атлетіко – 17,00
  • Баєр – 20,00
  • Астон Вілла – 34,00
  • Аталанта – 40,00
  • Боруссія Д – 50,00
  • Мілан – 50,00
  • Лілль – 51,00
  • Бенфіка – 65,00
  • ПСВ – 80,00
  • Ювентус – 100,00
  • Спортинг – 100,00
  • Монако – 145,00
  • Феєнорд – 150,00
  • Брест – 180,00
  • Селтік – 195,00
  • Брюгге – 345,00

Також відомі і головні фаворити на звання найкращого бомбардира Ліги чемпіонів. Наразі лідерство утримують Роберт Левандовський та Серу Гірассі, у яких по 9 голів. Саме поляка вважають головним фаворитом на цю нагороду:

  • Роберт Левандовський (Барселона) – 3,10
  • Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 5,50
  • Гаррі Кейн (Баварія) – 6,50
  • Серу Гіррасі (Боруссія Д) – 6,50
  • Вінісіус Жуніор (Реал) – 7,50
  • Рафінья (Барселона) – 9,50
  • Кіліан Мбаппе (Реал) – 20,00
  • Флоріан Вірц (Баєр) – 20,00
  • Хуліан Альіарес (Атлетіко) – 20,00