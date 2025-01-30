В Лиге чемпионов 2024-2025 завершился основной этап соревнования. В этом сезоне главный еврокубок начал разыгрываться в новом формате, без групповой стадии, сообщает 24 Канал.

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Две дюжины кандидатов

В плей-офф попали 24 из 36-ти команд-участниц турнира. К сожалению, среди них не оказался Шахтер, который занял 27-е место в общей турнирной таблице. Зато первые восемь клубов напрямую попали в 1/8 финала:

  • Ливерпуль
  • Барселона
  • Арсенал
  • Интер
  • Атлетико
  • Байер
  • Лилль
  • Астон Вилла

Команды, занявшие места с 9 по 24-е, разобьются на пары и в стыковых встречах определят еще восьмерых участников 1/8 финала. Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая 2025 года в Мюнхене.

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После основной стадии обновились котировки на победителя турнира. Как и раньше, главным фаворитом соревнования считается Ливерпуль, который занял первое место в основном этапе.

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Коэффициент на триумф команды Арне Слота составляет 5,00. Главными конкурентами мерсисайдцев в борьбе за трофей считаются Арсенал, а также Реал с Барселоной.

Котировки на победителя Лиги чемпионов:

  • Ливерпуль – 5,00
  • Барселона – 6,00
  • Реал – 7,00
  • Арсенал – 7,00
  • Манчестер Сити – 9,00
  • Бавария – 10,00
  • Интер – 14,00
  • ПСЖ – 14,00
  • Атлетико – 17,00
  • Байер – 20,00
  • Астон Вилла – 34,00
  • Аталанта – 40,00
  • Боруссия Д – 50,00
  • Милан – 50,00
  • Лилль – 51,00
  • Бенфика – 65,00
  • ПСВ – 80,00
  • Ювентус – 100,00
  • Спортинг – 100,00
  • Монако – 145,00
  • Фейенорд – 150,00
  • Брест – 180,00
  • Селтик – 195,00
  • Брюгге – 345,00

Также известны и главные фавориты на звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Сейчас лидерство удерживают Роберт Левандовский и Серу Гирасси, у которых по 9 голов. Именно поляка считают главным фаворитом на эту награду:

  • Роберт Левандовский (Барселона) – 3,10
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 5,50
  • Гарри Кейн (Бавария) – 6,50
  • Серу Гирраси (Боруссия Д) – 6,50
  • Винисиус Жуниор (Реал) – 7,50
  • Рафинья (Барселона) – 9,50
  • Килиан Мбаппе (Реал) – 20,00
  • Флориан Вирц (Байер) – 20,00
  • Хулиан Альиарес (Атлетико) – 20,00