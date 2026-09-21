Вспомнил и о Реброве: Шевченко рассказал о своих любимых партнерах

Андрей Шевченко назвал футболистов, с которыми ему было лучше всего играть в одной команде. В список вошли легенды Динамо, Милана и Челси.

Обладатель "Золотого мяча" вспомнил самых ярких партнеров за время своей профессиональной карьеры. Президент УАФ особо отметил Сергея Реброва, Паоло Мальдини, Кака, Фрэнка Лэмпарда и Михаэля Баллака, сообщает инстаграм-канал vanya_goleador1.

Кого Шевченко выделил в Динамо, Милане и Челси

Отвечая на вопрос о трех лучших партнерах, Шевченко решил не расставлять футболистов по местам. Он отметил, что в его карьере было три команды, в которых он играл с особенными партнерами.

За период в киевском Динамо Шевченко назвал Сергея Реброва. Именно с ним нападающий сформировал одну из самых известных атакующих пар украинского клубного футбола.

В составе Милана он выделил сразу двух игроков – Паоло Мальдини и Кака. О Мальдини Шевченко отозвался особенно тепло, назвав его харизматичным лидером, примером для партнеров и одним из лучших защитников в истории.

Очень правильный, принципиальный человек, с очень правильными взглядами,

– сказал Шевченко о легендарном итальянце.

В Челси украинец назвал Фрэнка Лэмпарда и Михаэля Баллака. По словам Шевченко, с обоими полузащитниками у него было особое взаимодействие на футбольном поле.

Против кого было сложнее всего играть

Шевченко также ответил на вопрос о самых сложных защитниках, против которых ему приходилось играть. Интересно, что двое из тройки – Мальдини и Неста – были его партнерами в Милане, а Джон Терри – партнером в Челси.

Во-первых, Паоло Мальдини – я играл против него и с ним. Это однозначно он. Я бы назвал Алессандро Несту и Джона Терри. Я играл и с ними, и против них,

– рассказал Шевченко.

Напомним, у сына Андрея Шевченко Кристиана возникли проблемы с продолжением футбольной карьеры. В мае Шевченко-младший узнал, что английский Уотфорд больше не заинтересован в том, чтобы держать его на контракте. После этого летом футболист так и не смог обеспечить себе спортивное будущее.