В мае Кристиан узнал, что английский "Уотфорд" больше не заинтересован в том, чтобы держать его на контракте. После этого летом футболист так и не смог обеспечить себе спортивное будущее, пишет 24 Канал.

Сын Шевченко – свободный агент

Несмотря на в целом положительные отзывы о таланте Кристиана Шевченко и опыт выступлений за юношескую сборную Украины U-19, в Англии, где проживают родители футболиста, так и не нашлась команда, которая хотела бы его пригласить.

Поэтому по состоянию на начало сентября Шевченко-младший остается свободным агентом без действующего контракта с профессиональным клубом.

По крайней мере, закрытие трансферного окна на вингера не влияет: поскольку в его случае не требуется регистрировать переход, он может присоединиться к любому клубу даже прямо в середине сезона.

Как Кристиан Шевченко начинал профессиональную карьеру

Первые шаги Кристиан делал в академии клуба, который можно считать не чужим для его отца, – лондонском "Челси". Впоследствии он перешел в "Тоттенхэм", где тренировался под руководством легендарного ивуарийца Яя Туре.

Однако первый профессиональный контракт Шевченко-младший подписал вовсе не с грандом – ему предложили контракт по схеме 1+1 с "Уотфордом". Вот только команда так и не воспользовалась опцией автоматического продления и сообщила Шевченко весной, что ему придется покинуть "шершней".

За юношескую сборную Украины сын Андрея Шевченко дебютировал в 2024 году в матче против сверстников из Северной Македонии. Первый выход на поле в желтой футболке с тризубом на груди состоялся на глазах у отца.