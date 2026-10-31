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Sport News 24 Футбол Шевченко лучше Кейна и Бензема: президент УАФ – вошел в список лучших нападающих века
31 октября, 20:10
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Шевченко лучше Кейна и Бензема: президент УАФ – вошел в список лучших нападающих века

Александр Щербатых

Легендарный украинский футболист завершил карьеру более 12 лет назад. Несмотря на это, Андрей Шевченко по-прежнему попадает в списки лучших игроков.

Глава украинского футбола получил признание британских аналитиков. Андрей Шевченко вошел в пятерку лучших нападающих по версии портала GiveMeSport.

Кого Шевченко обогнал в рейтинге

Президент УАФ оказался в списке выше таких известных футболистов, как обладатель "Золотого мяча-2026" Гарри Кейн, Златан Ибрагимович или Карим Бензема.

Топ-10 рейтинга лучших нападающих XXI века от GiveMeSport:

  1. Луис Суарес
  2. Килиан Мбаппе
  3. Тьерри Анри
  4. Роберт Левандовский
  5. Андрей Шевченко
  6. Уэйн Руни
  7. Карим Бензема
  8. Златан Ибрагимович
  9. Гарри Кейн
  10. Рауль

Отметим, что аналитики не включили в список Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которых, по-видимому, считают полузащитниками.

Что происходит в жизни Андрея Шевченко

В понедельник, 26 октября, президент УАФ принял участие в церемонии вручения "Золотого мяча". После мероприятия в Лондоне бывший футболист Динамо, Милана, Челси и сборной Украины обратился к победителю в главной номинации Гарри Кейна и лучшего молодого игрока Ламина Ямаля.

Также в семье Шевченко произошло приятное семейное событие, о котором глава украинского футбола поделился с публикой. Свой день рождения отпраздновал его старший сын Джордан.