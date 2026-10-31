Шевченко лучше Кейна и Бензема: президент УАФ – вошел в список лучших нападающих века
Легендарный украинский футболист завершил карьеру более 12 лет назад. Несмотря на это, Андрей Шевченко по-прежнему попадает в списки лучших игроков.
Глава украинского футбола получил признание британских аналитиков. Андрей Шевченко вошел в пятерку лучших нападающих по версии портала GiveMeSport.
Кого Шевченко обогнал в рейтинге
Президент УАФ оказался в списке выше таких известных футболистов, как обладатель "Золотого мяча-2026" Гарри Кейн, Златан Ибрагимович или Карим Бензема.
Топ-10 рейтинга лучших нападающих XXI века от GiveMeSport:
- Луис Суарес
- Килиан Мбаппе
- Тьерри Анри
- Роберт Левандовский
- Андрей Шевченко
- Уэйн Руни
- Карим Бензема
- Златан Ибрагимович
- Гарри Кейн
- Рауль
Отметим, что аналитики не включили в список Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которых, по-видимому, считают полузащитниками.
Что происходит в жизни Андрея Шевченко
В понедельник, 26 октября, президент УАФ принял участие в церемонии вручения "Золотого мяча". После мероприятия в Лондоне бывший футболист Динамо, Милана, Челси и сборной Украины обратился к победителю в главной номинации Гарри Кейна и лучшего молодого игрока Ламина Ямаля.
Также в семье Шевченко произошло приятное семейное событие, о котором глава украинского футбола поделился с публикой. Свой день рождения отпраздновал его старший сын Джордан.