Шевченко лучше Кейна и Бензема: президент УАФ – вошел в список лучших нападающих века

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Глава украинского футбола получил признание британских аналитиков. Андрей Шевченко вошел в пятерку лучших нападающих по версии портала GiveMeSport.

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Кого Шевченко обогнал в рейтинге

Президент УАФ оказался в списке выше таких известных футболистов, как обладатель "Золотого мяча-2026" Гарри Кейн, Златан Ибрагимович или Карим Бензема.

Топ-10 рейтинга лучших нападающих XXI века от GiveMeSport:

Луис Суарес Килиан Мбаппе Тьерри Анри Роберт Левандовский Андрей Шевченко Уэйн Руни Карим Бензема Златан Ибрагимович Гарри Кейн Рауль

Отметим, что аналитики не включили в список Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которых, по-видимому, считают полузащитниками.

Что происходит в жизни Андрея Шевченко

В понедельник, 26 октября, президент УАФ принял участие в церемонии вручения "Золотого мяча". После мероприятия в Лондоне бывший футболист Динамо, Милана, Челси и сборной Украины обратился к победителю в главной номинации Гарри Кейна и лучшего молодого игрока Ламина Ямаля.

Также в семье Шевченко произошло приятное семейное событие, о котором глава украинского футбола поделился с публикой. Свой день рождения отпраздновал его старший сын Джордан.