"Вы очень много врете": Шевченко вступил в перепалку с блогером

Президент УАФ Андрей Шевченко провел пресс-конференцию в Доме футбола по случаю второй годовщины работы своей команды. Не обошлось без острых вопросов от журналистов и блогеров.

Глава Украинской ассоциации футбола вступил в перепалку с блогером Игорем Бурбасом. Последний задал вопрос Шевченко относительно того, был ли он акционером компании, конечным бенефициаром которой является российский олигарх Роман Абрамович, информирует "Трибуна".

Что известно о перепалке Бурбаса и Шевченко?

Игорь Бурбас обвинил главу УАФ в связи с российским миллиардером Романом Абрамовичем. Мол, в 2015 году Шевченко вошел в компанию по добыче золота на Чукотке в партнерстве с олигархом. Президент Ассоциации футбола назвал это неправдой.

Я не буду вам расшифровывать. Вы же собираете информацию – проверяйте ваши источники. Во-первых, вы очень много врете,

– добавил Шевченко.

Позже глава УАФ дополнил, что был "очень маленьким акционером" в этой компании и фактически не принимал никакого участия в ее деятельности.

О чем шла речь во время пресс-конференции в Доме футбола?

Пресс-конференцию посвятили подведению итогов второго года работы обновленной команды Украинской ассоциации футбола.

По информции сайта УАФ, Шевченко обозначил позицию ассоциации относительно возможного допуска российских команд к соревнованиям.

Говорили о статусе украинских легионеров в странах Европы, введение механизма прямой компенсации для первых детских тренеров, а также представили обновленную организационную структуру администрации УАФ.

Кроме этого, Андрей Шевченко сообщил, что Сергей Ребров останется на посту главного тренера сборной Украины как минимум до окончания чемпионата мира.

Шевченко во главе УАФ