Будет ли Украина бойкотировать Евро-2026 по футзалу из-за участия Беларуси: ответ Шевченко

В пятницу, 25 апреля, состоялся 27-й Конгресс Украинской ассоциации футбола. Во время него были подняты важные темы, которые выдвинул глава УАФ Андрей Шевченко.

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, будет ли украинская сборная по футзалу бойкотировать чемпионат Европы-2026 из-за участия национальной команды Беларуси. Андрей Николаевич не дал четкого ответа, сообщает 24 Канал.

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Будет ли бойкот Евро-2026 по футзалу

Глава украинской футбольной ассоциации заявил, что сейчас продолжаются консультации с другими командами-участниками следующего футзального Евро по бойкоту турнира.

Шевченко пока не подтвердил, готова ли УАФ снять команду с элитных соревнований.

Напомним, что следующий чемпионат Европы-2026 по футзалу будет проходить с 20 января по 7 февраля сразу в двух странах – Латвии (Риге) и Литве (Каунасе).

Подопечные Александра Косенко досрочно пробились в финальную часть Евро-2026, одержав победы во всех шести матчах группового этапа квалификации:

Кипр – Украина 0:7

Румыния – Украина 0:2

Германия – Украина 3:5

Украина – Германия 9:0

Украина – Кипр 11:1

Украина – Румыния 3:1

Жеребьевка финального этапа Евро-2026 состоится 24 октября в Каунасе.