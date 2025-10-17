Тему будущего Сергея Реброва в сборной Украины продолжают активно обсуждать в футбольном сообществе. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал слухи об интересе греческого Панатинаикоса для Реброва.

Глава УАФ заверил, что верит в Сергея Реброва. Андрей Шевченко заявил, что у украинского наставника есть большая мотивация работать в сборной Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

К теме Говорили, "он же ни о чем": Ребров обиженно ответил на вопрос о Панатинаикосе

Что сказал Шевченко о будущем Реброва в сборной?

Андрей Николаевич рассказал, что не было никаких мыслей или разговоров об уходе Реброва из национальной команды.

Мы верим в нашего тренера. У него большая мотивация работать в национальной команде. На этот вопрос частично он уже сам ответил. У нас об этом не было никаких мыслей и разговоров, потому что мы все сконцентрированы на отборочном цикле,

– сказал Шевченко.

Ранее источник SDNA сообщал, что якобы Шевченко не отпустит Реброва с должности главного тренера сборной Украины. Он сделает все возможное, чтобы главная команда страны вышла на Мундиаль-2026 именно под руководством Реброва.

Напомним, что Украина получила в октябре две первые победы в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу. Сначала команда Сергея Реброва победила Исландию (5:3), а затем Азербайджан (2:1). После этих побед "сине-желтые" поднялись на вторую позицию в квартете "D", набрав 7 баллов.

Что известно о слухах о Реброве и Панатинаикосе?