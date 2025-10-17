Глава УАФ заверил, что верит в Сергея Реброва. Андрей Шевченко заявил, что у украинского наставника есть большая мотивация работать в сборной Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Чемпион.
К теме Говорили, "он же ни о чем": Ребров обиженно ответил на вопрос о Панатинаикосе
Что сказал Шевченко о будущем Реброва в сборной?
Андрей Николаевич рассказал, что не было никаких мыслей или разговоров об уходе Реброва из национальной команды.
Мы верим в нашего тренера. У него большая мотивация работать в национальной команде. На этот вопрос частично он уже сам ответил. У нас об этом не было никаких мыслей и разговоров, потому что мы все сконцентрированы на отборочном цикле,
– сказал Шевченко.
Ранее источник SDNA сообщал, что якобы Шевченко не отпустит Реброва с должности главного тренера сборной Украины. Он сделает все возможное, чтобы главная команда страны вышла на Мундиаль-2026 именно под руководством Реброва.
Напомним, что Украина получила в октябре две первые победы в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу. Сначала команда Сергея Реброва победила Исландию (5:3), а затем Азербайджан (2:1). После этих побед "сине-желтые" поднялись на вторую позицию в квартете "D", набрав 7 баллов.
Что известно о слухах о Реброве и Панатинаикосе?
- В сентябре 2025 года впервые появились слухи о заинтересованности греческого Панатинаикоса к Реброву. Вроде бы греки хотят видеть украинского коуча у руля своей главной команды.
- Сергей Ребров в комментарии "Украинскому футболу" опроверг слухи об интересе со стороны греческого клуба.
- Ребров рассказывал, что есть клубы, которые действительно обращались с предложением о работе, но он планирует доработать до конца свой контракт в сборной. По данным Transfermarkt, соглашение Реброва со сборной Украины рассчитано до 31 июля 2026 года.
- Известный комментатор Виктор Вацко рассказал, что Ребров имел безумное предложение с Ближнего Востока. Также он сообщал, что Панатинаикос предлагал украинскому тренеру работать на два фронта параллельно – в клубе и оставаться наставником сборной.