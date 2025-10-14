На своем ютуб-канале "Вацко Live" рассказал новые детали заинтересованности греческого Панатинаикоса к кандидатуре Сергея Реброва. по словам Виктора Вацко, история с Панатинаикосом достаточно уже длинной, передает 24 Канал.

Что сказал Вацко об интересе Панатинаикоса к Реброву?

Греческий клуб не отбрасывает идеи с приглашением украинского коуча на должность главного тренера команды. Известный комментатор рассказал, что греки даже выходили на Реброва с предложением совмещать работу в сборной Украины с клубной. Но Сергей Станиславович и УАФ не очень поняли такой вариант трудоустройства.

По мнению Вацко, Ребров не покинет тренерское кресло сборной Украины, пока будет иметь хоть малейший шанс вывести сборную на чемпионат мира-2026. Поединок против Исландии, который запланирован на 16 ноября, будет ключевым для Украины. В нем команде Реброва нужно только побеждать. Зато исландцев устроит даже ничья.

Весной Ребров имел сумасшедшее финансовое предложение с Ближнего Востока. А это было до начала квалификации. Можно было придумать пути для ухода. Но Ребров отказался. Я тогда понял, что сборная для него – это история понятия. Я не представляю, как он выдерживает всю эту критику, которая на него летит. Когда медиа проводят опросы, и 90% людей требуют его отставки. Два года назад он принимал команду с реноме лучшего тренера с украинским паспортом. И за эти два года это реноме просто уничтожено. Я не знаю, как он это воспринимает,

– сказал популярный блогер.

Виктор Вацко отметил тот факт, что у Реброва постоянно лежат на столе какие-то предложения по тренерской работе. Сергей Станиславович является желанным наставником на рынке, ведь клубам безразлично, какие результаты показывает сборная Украины под его руководством.

Что известно о будущем Реброва в сборной Украины?