На своєму ютуб-каналі "Вацко Live" розповів нові деталі зацікавленості грецького Панатінаїкоса до кандидатури Сергія Реброва. за словами Віктора Вацка, історія із Панатінаїкосом є досить вже довгою, передає 24 Канал.

До теми Говорили, "він же ні про що": Ребров ображено відповів на запитання про Панатінаїкос

Що сказав Вацко про інтерес Панатінаїкоса до Реброва?

Грецький клуб не відкидає ідеї із запрошенням українського коуча на посаду головного тренера команди. Відомий коментатор розповів, що греки навіть виходили на Реброва із пропозицією поєднувати роботу у збірній України з клубною. Але Сергій Станіславович та УАФ не дуже зрозуміли такий варіант працевлаштування.

На думку Вацка, Ребров не покине тренерське крісло збірної України, доки матиме хоч найменший шанс вивести збірну на чемпіонат світу-2026. Поєдинок проти Ісландії, який запланований на 16 листопада, буде ключовим для України. У ньому команді Реброва потрібно лише перемагати. Натомість ісландців влаштує навіть нічия.

Навесні Ребров мав божевільну фінансову пропозицію з Близького Сходу. А це було до початку кваліфікації. Можна було вигадати шляхи для відходу. Але Ребров відмовився. Я тоді зрозумів, що збірна для нього – це історія поняття. Я не уявляю, як він витримує всю цю критику, яка на нього летить. Коли медіа проводять опитування, і 90% людей вимагають його відставки. Два роки тому він приймав команду з реноме найкращого тренера з українським паспортом. І за ці два роки це реноме просто знищено. Я не знаю, як він це сприймає,

– сказав популярний блогер.

Віктор Вацко зауважив той факт, що у Реброва постійно лежать на столі якісь пропозиції щодо тренерської роботи. Сергій Станіславович є бажаним наставником на ринку, адже клубам байдуже, які результати показує збірна України під його керівництвом.

Що відомо про майбутнє Реброва у збірній України?