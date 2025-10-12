Напередодні жовтневих матчів збірної України з'явилася інформація про інтерес грецького Панатінаїкоса до Сергія Реброва. Нібито тренер вже погодився залишити "синьо-жовтих" та переїхати на Піренеї, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

Чи працюватиме Ребров зі збірною України?

Сергій Ребров дуже емоційно відповів на питання про інтерес Панатінаїкоса. Було помітно, що тренер був ображений критикою на свою адресу, але зрештою поставив крапку у своєму майбутньому.

"Знову ті самі запитання. На першій пресконференції всі лише питали: "Спростуйте або підтвердіть". Подивіться самі – коли з’являється інтерес з боку клубів, це нормально. Перед цією грою ви бачили, скільки уваги було до Реброва. Але як тільки чутки з’являються, одразу починаються здивування: "Як так? Хто ним може цікавитися? Він же ні про що".

А це ж свідчить про реальний інтерес. Так, є клуби, які дійсно зверталися, адже я добре працював до роботи у збірній. Проте зараз я тренер національної команди України, і для мене це – честь. Я працюватиму зі своєю збірною до кінця", – заявив Ребров.

Зазначимо, що після феєричного матчу з Ісландією (5:3) критика на адресу Сергія Реброва дещо стихла. Його підопічні продемонстрували яскраву гру та боролися за перемогу до фінального свистка.

Довідка. За даними Transfermarkt, угода Сергія Реброва зі збірною України з футболу розрахована до 31 липня 2026 року.

Яке турнірне положення України перед матчем з Азербайджаном?