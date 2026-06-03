Народний депутат Микола Тищенко прокоментував внесення застави. Про що повідомив виданню blik.ua.

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Що Тищенко сказав про заставу за Єрмака, яку вніс Ребров?

Тищенко назвав Реброва "людиною з яйцями" та зазначив, що без такого характеру той не досяг би перемог у своєму житті. Депутат підкреслив, що українці нічого не бояться, а сам Ребров є сильним та потужним хлопцем, який робить власний вибір і діє так, як вважає за потрібне.

Ребров – людина з яйцями. Він би не досяг ніяких перемог у своєму житті, якби був іншим. Ми українці і нічого не боїмося. Ребров – такий самий сильний і потужний хлопець. Він робить те, що хоче. Це його вибір,

– сказав Тищенко.

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Які стосунки між Ребровим і Тищенком?

За словами Тищенка, їхнє знайомство відбулося ще в юності, на самому початку футбольної кар'єри Реброва. Депутат став хрещеним батьком молодшого сина Сергія Реброва – Микити. Протягом тривалого часу вони були сусідами, мешкаючи в одному з престижних київських житлових комплексів PecherSky. Крім того, вони разом відзначали особисті свята, зокрема святкували Новий 2022 рік в ОАЕ, де на той момент працював тренером Ребров.

За що критикували Реброва?

Рішення футбольної легенди надати фінансову підтримку Єрмаку, якого НАБУ і САП підозрюють у масштабній корупції, спричинило хвилю обурення в соціальних мережах та серед уболівальників. Громадські діячі й журналісти Сергій Стерненко, Роман Вінтонів (Майкл Щур) та Андрій Сеньків виступили з жорсткою критикою на адресу Реброва, оцінюючи його вчинок не лише з позиції спорту, а й через призму громадянської моралі під час війни. Своє невдоволення висловили як коміки та журналісти, так і активісти та звичайні футбольні пабліки.