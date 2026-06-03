Народный депутат Николай Тищенко прокомментировал внесение залога. О чем сообщил изданию blik.ua.

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Что Тищенко сказал о залоге за Ермака, который внес Ребров?

Тищенко назвал Реброва "человеком с яйцами" и отметил, что без такого характера тот не достиг бы побед в своей жизни. Депутат подчеркнул, что украинцы ничего не боятся, а сам Ребров является сильным и мощным парнем, который делает собственный выбор и действует так, как считает нужным.

Ребров – человек с яйцами. Он бы не достиг никаких побед в своей жизни, если бы был другим. Мы украинцы и ничего не боимся. Ребров – такой же сильный и мощный парень. Он делает то, что хочет. Это его выбор,

– сказал Тищенко.

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Какие отношения между Ребровым и Тищенко?

По словам Тищенко, их знакомство состоялось еще в юности, в самом начале футбольной карьеры Реброва. Депутат стал крестным отцом младшего сына Сергея Реброва – Никиты. На протяжении длительного времени они были соседями, проживая в одном из престижных киевских жилых комплексов PecherSky. Кроме того, они вместе отмечали личные праздники, в частности праздновали Новый 2022 год в ОАЭ, где на тот момент работал тренером Ребров.

За что критиковали Реброва?

Решение футбольной легенды оказать финансовую поддержку Ермаку, которого НАБУ и САП подозревают в масштабной коррупции, вызвало волну возмущения в социальных сетях и среди болельщиков. Общественные деятели и журналисты Сергей Стерненко, Роман Винтонив (Майкл Щур) и Андрей Сенькив выступили с жесткой критикой в адрес Реброва, оценивая его поступок не только с позиции спорта, но и через призму гражданской морали во время войны. Свое недовольство выразили как комики и журналисты, так и активисты и обычные футбольные паблики.