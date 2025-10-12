Відомий футбольний коментатор і блогер Віктор Вацко поділився своїми враженнями від гри Назара Волошина. Вінгер збірної України у матчі з Ісландією (5:3) замінив Георгія Судакова на лівому фланзі атаки, пише 24 Канал з посиланням на Вацко Live.
Хто стане заміною Мудрика у збірній України?
На думку експерта, Волошин додав агресивності команді Сергія Реброва та взяв участь у створенні двох голів. За своїми якостями Назар нагадує Мудрика, а тому може стати його спадкоємцем у збірній.
Волошин вийшов та показав, що він може бути опцією для збірної. За своїм стилем та профайлом Назар є спадкоємцем Мудрика. Він може бути корисним для збірної, особливо там, де є простір. Волошин дуже круто увійшов до гри у першому таймі. Він ще раз нагадав, наскільки важливою є швидкість у сучасному футболі. Назар створив два голи і міг забивати сам, коли Ванат виводив його віч-на-віч, але там виручив воротар,
– сказав Вацко.
Зазначимо, що Сергій Ребров на позиції Михайла Мудрика найчастіше використовував Георгія Судакова, який номінально є центральним півзахисником. Також на лівому фланзі атаки пробувалися Кабаєв і Гуцуляк.
Щодо Мудрика, то він наразі не помічник збірній України. Футболіст Челсі продовжує індивідуально тренуватися, але ще не отримав остаточне рішення про дискваліфікацію.
Що відомо про спадкоємця Мудрика?
- Назар Волошин лише на два роки менший за Михайла Мудрика. Вінгер Динамо народився 17 червня 2003 року у Кременчуці.
- Футболом розпочав займатися у школі харківського Металіста, а у 2016 році приєднався до київського Динамо. У головній команді "біло-синіх" йому надали шанс після успішної оренди в Кривбасі.
- У Динамо Волошин дебютував 4 березня 2023 року в матчі з Інгульцем (0:2). З того часу зіграв за "біло-синіх" 100 матчів, забив 20 голів та віддав 20 асистів.
- За даними Transfermarkt, його вартість становить 5 мільйонів євро. На швидкого футболіста вже є попит серед європейських клубів.
- У збірній Україні дебютний матч зіграв 5 травня 2025 року проти Франції (0:2). На рахунку Волошина наразі три появи на полі у синьо-жовтій футболці та один асист.
Нагадаємо, що матч Україна – Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Поєдинок у Кракові розпочнеться о 21:45 за київським часом.