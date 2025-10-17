Очільник УАФ запевнив, що вірить у Сергія Реброва. Андрій Шевченко заявив, що в українського наставника є велика мотивація працювати у збірній України, передає 24 Канал із посиланням на Чемпіон.
Що сказав Шевченко про майбутнє Реброва у збірній?
Андрій Миколайович розповів, що не було жодних думок чи розмов щодо відходу Реброва із національної команди.
Ми віримо у нашого тренера. У нього велика мотивація працювати в національній команді. На це питання частково він вже сам відповів. У нас про це не було жодних думок і розмов, бо ми всі сконцентровані на відбірковому циклі,
– сказав Шевченко.
Раніше джерело SDNA повідомляло, що начебто Шевченко не відпустить Реброва із посади головного тренера збірної України. Він зробить усе можливе, аби головна команда країни вийшла на Мундіаль-2026 саме під керівництвом Реброва.
Нагадаємо, що Україна здобула у жовтні дві перші перемоги у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу. Спершу команда Сергія Реброва перемогла Ісландію (5:3), а згодом Азербайджан (2:1). Після цих звитяг "синьо-жовті" підійнялись на другу позицію у квартеті "D", набравши 7 балів.
Що відомо про чутки про Реброва та Панатінаїкос?
У вересні 2025 року вперше з'явились чутки про зацікавленість грецького Панатінаїкоса до Реброва. Начебто греки хочуть бачити українського коуча біля керма своєї головної команди.
Сергій Ребров у коментарі "Українському футболу" спростував чутки про інтерес зі сторони грецького клубу.
Ребров розповідав, що є клуби, які дійсно зверталися із пропозицією щодо роботи, але він планує допрацювати до кінця свій контракт у збірній. За даними Transfermarkt, угода Реброва зі збірною України розрахована до 31 липня 2026 року.
Відомий коментатор Віктор Вацко розповів, що Ребров мав шалену пропозицію із Близького Сходу. Також він повідомляв, що Панатінаїкос пропонував українському тренеру працювати на два фроти паралельно – у клубі та залишатись наставником збірної.