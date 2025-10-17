Очільник УАФ запевнив, що вірить у Сергія Реброва. Андрій Шевченко заявив, що в українського наставника є велика мотивація працювати у збірній України, передає 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

Що сказав Шевченко про майбутнє Реброва у збірній?

Андрій Миколайович розповів, що не було жодних думок чи розмов щодо відходу Реброва із національної команди.

Ми віримо у нашого тренера. У нього велика мотивація працювати в національній команді. На це питання частково він вже сам відповів. У нас про це не було жодних думок і розмов, бо ми всі сконцентровані на відбірковому циклі,

– сказав Шевченко.

Раніше джерело SDNA повідомляло, що начебто Шевченко не відпустить Реброва із посади головного тренера збірної України. Він зробить усе можливе, аби головна команда країни вийшла на Мундіаль-2026 саме під керівництвом Реброва.

Нагадаємо, що Україна здобула у жовтні дві перші перемоги у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу. Спершу команда Сергія Реброва перемогла Ісландію (5:3), а згодом Азербайджан (2:1). Після цих звитяг "синьо-жовті" підійнялись на другу позицію у квартеті "D", набравши 7 балів.

