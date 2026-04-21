24 Канал подготовил подборку рекордов Андрея Шевченко, которые могут заинтересовать и поразить даже искушенных поклонников спорта номер один.

Смотрите также Шевченко сделал заявление о будущем сборной Украины

Рекорд №1. Лучший бомбардир в более чем столетней истории дерби

Как отмечает Википедия, Дерби делла Мадонина между Интером и Миланом существует с 1910 года, за это время команды сыграли 246 матчей. Удивительно, но именно украинский нападающий остается в нем лучшим голеадором.

За время выступлений за "россонери" Шевченко успел отличиться в наиболее принципиальных противостояниях 14 раз. Это больше, чем даже легендарный Джузеппе Меацца, в честь которого Интер называет арену Сан-Сиро.

Рекорд №2. Клуб Блохина надо переименовать в Клуб Шевченко



Олег Блохин и Андрей Шевченко / фото УАФ

Клубом Блохина в украинской спортивной журналистике назвали группу футболистов, которые провели значительную часть карьеры в советском или украинском чемпионате и успели в целом отметиться 100 и более голами во всех турнирах, включая противостояния сборных.

Олег Блохин был первым, кому покорилась эта отметка, поэтому клуб назвали в его честь. Но Андрей Шевченко превзошел великого динамовца: у него 374 гола на самом высоком уровне, что на 38 больше, чем у первого украинсього обладателя "Золотого мяча".

Рекорд №3. Единственный, кто забивал на обоих крупнейших турнирах

Андрей Шевченко никогда не испытывал дефицита трофеев на клубном уровне, а вот со сборной нападающий мог достичь большего – но "сине-желтые" слишком редко были участниками крупных футбольных форумов.

Однако даже при таких условиях седьмой номер национальной команды остается единственным игроком в истории украинского футбола, который забивал за сборную Украины и на чемпионате мира, и на Евро. На Мундиале-2006 он отмечался в воротах Саудовской Аравии и Туниса, а на домашнем чемпионате Европы 2012 года положил памятный дубль в ворота шведов.

Рекорд №4. Еще один клуб 100 – но уже в Лиге чемпионов

Не секрет, что Андрей Шевченко с Миланом стал первым украинцем, который одержал победу в Лиге чемпионов. Но на этом теплые отношения нападающего с турниром имени "ушастого" трофея не завершаются.

Шевченко является единственным нашим соотечественником, который входит в "Клуб 100" – официально признанную УЕФА группу футболистов, которые имеют сотню или более матчей, сыгранных в наиболее престижном еврокубке. Интересно, что у нападающего их ровно 100.

При этом Шевченко – 14-ый в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, деля эту строку со Златаном Ибрагимовичем – по 48 точных ударов. Вот только шведу понадобилось аж на 24 матча больше.

Рекорд №5. Топ-"дублер" сборной Украины

Шевченко не только забивал больше всех других игроков национальной сборной за 34 года ее истории, но и делал это, что называется, "кучно".

Как отмечает УАФ, именно Шевченко отметился наибольшим количеством дублей в составе украинской команды – аж шестью. Последний – тот самый со Швецией на Евро-2012.