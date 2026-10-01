Андрей Шевченко поздравил сына, который отмечает день рождения почти одновременно с футболистом

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко имеет большую семью – вместе с женой Кристен Пазик они воспитывают четверых сыновей. 1 октября свой день рождения отмечает третий по старшинству Александр, или просто Алекс.

Интересно, что мальчик порадовал родителей своим появлением на свет буквально через два дня после того, как свой день рождения отмечал сам Шевченко-старший, пишет 24 Канал.

Шевченко поздравил сына с 14-летием

В инстаграме Шевченко опубликовал теплое семейное фото, на котором он, судя по всему, играет в гольф со своими младшими сыновьями – Александром (Алексом) и Райдером-Габриэлем. На руке футболиста видна перчатка, которую обычно надевают гольфисты, а позади счастливой семьи – поле для этой любимой игры Шевченко.

Сегодня тебе 14! Люблю тебя и очень тобой горжусь, Александр! С Днем рождения!

– подписал фотографию Андрей Шевченко.

С юбилея самого Шевченко прошло всего два дня: 29 сентября он отмечал свое 50-летие.

Сколько лет сыновьям Андрея Шевченко

Александр – третий по старшинству сын Андрея Шевченко и Кристен Пазик.

Старшему, Джордану, 29 октября исполнится 22 года. Кристиан, который единственный из потомков Шевченко выбрал для себя путь в футболе и играл за юношескую сборную Украины, 10 ноября отпразднует 20-летие.

Младший после Алекса Райдер-Габриэль родился в 2014 году, уже после завершения профессиональной карьеры отца. Ему сейчас 12, и у него единственного день рождения не осенью, а в апреле.