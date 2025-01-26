Больше, чем Зеленский и Трамп: стало известно, сколько зарабатывает Шевченко во главе УАФ

Андрей Шевченко выдающаяся фигура для отечественного футбола. После успешной карьеры игрока и недолгой работы тренером, бывший форвард стал президентом Украинской ассоциации футбола.

Андрей Николаевич возглавляет организацию с 25 января 2024 года. Стало известно, сколько зарабатывает легенда украинского футбола на посту главы ассоциации, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Игоря Бурбаса.

Читайте также Легенда украинского футбола: известный тренер получил орден от УАФ

Зарплата Андрея Шевченко во главе УАФ

По имеющейся информации, Андрей Шевченко получает около 50 тысяч долларов на посту президента УАФ. Инсайдер Игорь Бурбас подчеркнул, если эта информация правдива, то экс-форвард является самым высокооплачиваемым руководителем организации.

Также бывший журналист отметил, что Андрей Николаевич стал вторым главой УАФ после Анатолия Конькова, который имеет заработную плату. Бурбас отметил, что другие руководители не работали на общественных началах.

Если зарплата Шевченко действительно составляет 50 тысяч долларов, то она значительно выше зарплаты Президента Украины Владимира Зеленского (около 30 тысяч гривен – 24 канал). Даже Дональд Трамп получает меньше (почти 33 тысячи долларов – 24 канал),

– рассказал Бурбас.

Напомним, что во время своей карьеры футболиста Андрей Шевченко стал первым обладателем "Золотого мяча" (2004 год) во времена независимой Украины. Также легенда футбола является лучшим бомбардиром "сине-желтой" национальной команды (48 голов).