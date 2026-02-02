"Моральный дегенерат": украинский министр уничтожил президента ФИФА за слова о россиянах
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино за желание вернуть российские клубы и сборные в большой футбол, назвав его "моральным дегенератом".
- Украинская ассоциация футбола выразила несогласие с заявлением Инфантино, отмечая, что реинтеграция российских сборных угрожает безопасности и целостности соревнований.
Президент ФИФА Джанни Инфантино прямо выразил желание вернуть российские клубы и сборные в большой футбол. Заявление чиновника вызвало острую реакцию в Украине.
Ответ на слова Инфантино предоставил министр иностранных дел Андрей Сибига. Чиновник напомнил, что российское вторжение имело тяжелые последствия для украинского спорта на своей странице в сети X.
Что сказал Сибига об Инфантино?
Глава МИД написал, что 679 украинских детей больше никогда не смогут играть в футбол, потому что Россия их убила.
И она продолжает убивать, пока моральные дегенераты предлагают снять санкции, несмотря на отказ России завершить эту войну. Будущие поколения будут вспоминать это как позорное подобие Олимпийских игр 1936 года,
– подчеркнул Андрей Сибига.
Как отреагировали в УАФ на заявление Инфантино?
Украинская ассоциация футбола на своем сайте также отреагировала на слова президента ФИФА. УАФ выразила несогласие с утверждением, что отстранение россиян не работает.
Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований. Военные действия продолжаются, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизнь мирного населения,
– напомнили в ассоциации.
Что сказал Инфантино о России?
- Президент ФИФА заявил, что запрет российским клубам и сборным участвовать в соревнованиях якобы был напрасным и не дал никакого эффекта.
- Инфантино хочет, чтобы российские ребята и девушки "играли в футбол в разных уголках Европы".
- Президент предлагает внести в устав ФИФА норму о том, что ни одна страна не может быть отстранена из-за действий политических лиц.