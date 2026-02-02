"Моральный дегенерат": украинский министр уничтожил президента ФИФА за слова о россиянах

Президент ФИФА Джанни Инфантино прямо выразил желание вернуть российские клубы и сборные в большой футбол. Заявление чиновника вызвало острую реакцию в Украине.

Ответ на слова Инфантино предоставил министр иностранных дел Андрей Сибига. Чиновник напомнил, что российское вторжение имело тяжелые последствия для украинского спорта на своей странице в сети X.

Что сказал Сибига об Инфантино?

Глава МИД написал, что 679 украинских детей больше никогда не смогут играть в футбол, потому что Россия их убила.

И она продолжает убивать, пока моральные дегенераты предлагают снять санкции, несмотря на отказ России завершить эту войну. Будущие поколения будут вспоминать это как позорное подобие Олимпийских игр 1936 года,

– подчеркнул Андрей Сибига.

Как отреагировали в УАФ на заявление Инфантино?

Украинская ассоциация футбола на своем сайте также отреагировала на слова президента ФИФА. УАФ выразила несогласие с утверждением, что отстранение россиян не работает.

Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований. Военные действия продолжаются, атаки разрушают гражданскую инфраструктуру и жизнь мирного населения,

– напомнили в ассоциации.

Что сказал Инфантино о России?