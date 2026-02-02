Відповідь на слова Інфантіно надав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Урядовець нагадав, що російське вторгнення мало тяжкі наслідки для українського спорту на своїй сторінці в мережі X.

Що сказав Сибіга про Інфантіно?

Очільник МЗС написав, що 679 українських дітей більше ніколи не матимуть змоги грати в футбол, тому що Росія їх вбила.

І вона продовжує вбивати, поки моральні дегенерати пропонують зняти санкції, попри відмову Росії завершити цю війну. Майбутні покоління згадуватимуть це як ганебну подобу Олімпійських ігор 1936 року,

– наголосив Андрій Сибіга.

Як відреагували в УАФ на заяву Інфантіно?

Українська асоціація футболу на своєму сайті також відреагувала на слова президента ФІФА. УАФ висловила незгоду з твердженням, що відсторонення росіян не працює.

Потенційна реінтеграція будь-яких збірних Росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань. Військові дії тривають, атаки руйнують цивільну інфраструктуру та життя мирного населення,

– нагадали в асоціації.

Що сказав Інфантіно про Росію?