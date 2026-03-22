"Прежде чем осуждать, посмотрите на себя": Воронин рассказал о побеге из России и предательстве Ордеца

Экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин нечасто напоминает о себе и почти не ведет инстаграм. Нападающий в интервью рассказал, как он уехал из России после начала полномасштабного вторжения, и оценил поступок Ивана Ордеца, который не разорвал контракт с Динамо Москва.

Воронин признался "Украинскому футболу", что война очень сильно изменила его взгляды. Но он считает высказывание позиции личным делом каждого.

Как Воронин в 2022 году бежал из России?

Перед российским вторжением Андрей Воронин работал в тренерском штабе Динамо Москва, за который выступал во время карьеры игрока.

По словам экс-футболиста, решение расторгнуть контракт он принял сразу рано утром 24 февраля.

Вы не поверите, но команда отнеслась с пониманием и поддержкой. Возможно, когда-то я смогу показать видеопослание, которое мне подготовила и передала команда. Благодарен всем ребятам за совместную работу, понимание и поддержку в сложившейся ситуации,,

– отметился противоречивым заявлением о москвичах Воронин.

Сейчас бывший нападающий уже практически ни с кем не общается из бывшего клуба.

Что Воронин думает об Иване Ордеце?

Немало критике подвергся другой украинец, который на момент нападения россиян находился в Москве и, в отличие от Воронина, не спешил покидать страну-агрессора – Иван Ордец. Экс-футболист не считает, что соотечественник сделал что-то плохое, и напоминает, что тот практически сразу ушел в аренду в Бохум и не сыграл за Динамо ни одного матча после вторжения.

Когда смотрю на это шоу, когда люди в 2014-м первыми бежали в Россию, имея контракты в Украине, в первые дни войны боялись открыть рот, потому что не знали, что будет. Но потом бегали с флагами перед камерами, произносили речи с трибун и изображали из себя патриотов. Прежде чем осуждать Ордеца, посмотрите на себя и вокруг,

– заявил Воронин.

Какова позиция Воронина относительно войны в Украине?

Андрей Воронин отмечает, что имеет проукраинскую позицию, хотя и не считает обязательным проявлять патриотизм.

Я уехал из России первым, разорвал контракт, хороший контракт. Публично осудил войну и сказал, что не смогу жить в стране, которая бомбит украинские города и убивает людей. В Германии я сразу высказал свою позицию во всех ведущих изданиях. . Я помогал и помогаю беженцам не для ТикТока, а по зову сердца. Меня так воспитали. Но при этом я плохо разговариваю на украинском и не бегаю с флагом возле камер, не лезу в политику и за должностями,

– подчеркнул Воронин.

Какие достижения Андрея Воронина?