Слушает русскую музыку и отдыхает на пляжах: Воронин показал, как живет за границей

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин публикует в сети видео о своей жизни за границей. Экс-нападающий ряда европейских клубов весело проводит время в одиночестве и в кругу семьи.

Такой вывод можно сделать из аккаунта в TikTok, в котором Андрей Воронин недавно начал публиковать немало материалов. О жизни известного спортсмена рассказывает 24 Канал.

Что Андрей Воронин публикует в сети

Эту тенденцию футбольный ветеран прокомментировал довольно лаконично.

"Я в тренде",

– написал Воронин.

Помимо Германии, которая когда-то стала для украинского футболиста вторым домом, Воронин бывает еще как минимум в Испании. По крайней мере, на этом языке бывший игрок сборной общается в ресторане во время отдыха с видом на море.

Воронин также немало времени проводит с сыном и безумно радуется успехам аргентинской национальной сборной на чемпионате мира по футболу.

Во время полномасштабной войны, которую вражеская армия ведет против его страны и родной Одессы, бывший нападающий не забыл и о российском периоде своей карьеры.

В одном из роликов Воронин подпевает треку российского исполнителя. Правда, делает это на фоне Кельнского собора.

Отметим, что в TikTok у экс-футболиста нет никаких упоминаний о войне в Украине. Однако, возможно, эта платформа играет для него роль развлечения.

Публикации о войне в Украине неоднократно можно было увидеть в инстаграме футболиста.

Чем занимается Андрей Воронин в Европе?

В настоящее время футболист, который 74 раза надевал футболку национальной сборной Украины, проживает в Германии. Именно здесь в конце 90-х он начинал спортивную карьеру на взрослом уровне.

На момент 24 февраля 2022 года Андрей Воронин проживал в Москве, где завершал футбольную карьеру в местном "Динамо". Однако после начала полномасштабной войны России против Украины.